Расследование в отношении Эндрю Куомо будет приостановлено после его отставки

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Ассамблея штата Нью-Йорк приостановит свое расследование в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, как только он уйдет в отставку, cообщает сообщает Associated Press.

Спикер Ассамблеи Карл Хисти заявил о том, что законодатели не имеют для этого конституционных полномочий. Хисти предоставил журналистам неподписанную юридическую записку, в которой говорилось, что "на этот вопрос нет однозначного ответа", но что законодателям "вероятно" не хватает полномочий для импичмента.

Куомо объявил о своей отставке во вторник из-за обвинений в сексуальных домогательствах, через несколько дней после того, как он столкнулся с растущим давлением общественности. Он сказал, что его отставка вступит в силу через 14 дней, после чего его сменит 62-летняя вице-губернатор Кейти Хочул, бывшая конгрессмен-демократ. Генеральный прокурор штата Летиция Джеймс на прошлой неделе опубликовала независимое расследование, которое заключило, что Куомо сексуально домогался по крайней мере 11 женщин. Некоторые законодатели призывали Ассамблею продолжить процедуру импичмента после отставки, возможно, чтобы запретить Куомо занимать государственный пост в будущем, если он попытается вернуться в политику.