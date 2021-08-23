Губернатор Куомо сообщил, что шторм "Генри" не остановит его отставку

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо провел свой предпоследний день в офисе, давая распоряжения в связи с тропическим штормом "Генри", передает ABC News.

Демократ Эндрю Куомо уйдет в отставку вечером в понедельник. В воскресенье он появился на телевизионном брифинге в окружении высших государственных чиновников. На вопрос, планирует ли он по-прежнему покинуть свой пост, Куомо ответил: "Да, мой последний день-завтра".

Куомо сменит 62-летняя вице-губернатор Кейти Хочул. Бывшая конгрессмен-демократ вступит в должность губернатора во вторник. Она станет 57-м губернатором Нью-Йорка и первой женщиной во главе штата.

Две недели назад Куомо объявил в телеобращении, что уйдет в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах. Как передает АР, он заверил, что никогда намеренно не проявлял неуважение к женщинам. Однако, по его словам, усилия отбить эту "политически мотивированную атаку", приведет к тому, что его штат будет лихорадить несколько месяцев. Он не считает, что он вправе создавать такую ситуацию.