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Канада готова принять до 20 тыс. афганских беженцев

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марко Мендичино заявил, что страна готова принять до 20 тыс. афганских беженцев из "группы риска", которым при захвате власти в Афганистане движением "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) угрожает опасность.

"Ситуация в Афганистане душераздирающая, и Канада не будет бездействовать", - заявил министр на пресс-конференции.

К категории особо уязвимых лиц относятся женщины, занимающие или занимавшие в Афганистане официальные посты, государственные служащие, переводчики и другие лица, которые сотрудничали с американскими и другими западными представителями. По словам Мендичино, несколько самолетов с беженцами уже вылетели, первый из них приземлился в Торонто в пятницу.

Канадский министр иностранных дел Марк Гарно накануне написал в своем твиттере, что Канада "в долгу перед афганцами, и мы продолжим наши усилия по обеспечению их безопасности".

Он также заявил: "Защита посольства Канады и наших сотрудников является нашим главным приоритетом".

Как сообщалось, Канада приступает к эвакуации своего посольства в Афганистане. Правительство, как и США, направит в Кабул подразделение спецназа, которое будет обеспечивать безопасность сотрудников дипмиссии в процессе его эвакуации и до закрытия.

Канада Афганистан Марко Мендичино Талибан

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