Канада не исключила, что может принять часть афганских беженцев из США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Канада рассмотрит возможность приема дополнительного числа афганских беженцев, которые оказывали помощь США и другим членам международной коалиции, заявил канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино.

"Мы должны держать дверь открытой для всех возможностей", - сказал он журналистам.

Министр уточнил, что Канада готова рассмотреть возможность приема афганцев, "которые помогали партнерам по коалиции во время миссии в Афганистане и которые также соответствуют критериям нашей программы гуманитарного переселения".

Канада входила в международную коалицию в Афганистане, но вывела основную часть своих войск в 2011 году. До 2014 года участвовала в миссии НАТО по подготовке афганских военных.

Ранее канадские власти заявляли о готовности принять на своей территории до 20 тыс. афганцев. По их сообщениям, на сегодняшний день Канада эвакуировала почти 1 тыс. граждан Афганистана, которые после захвата власти талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ) могут быть подвержены репрессиям за сотрудничество со странами НАТО.