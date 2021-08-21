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Канада не исключила, что может принять часть афганских беженцев из США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Канада рассмотрит возможность приема дополнительного числа афганских беженцев, которые оказывали помощь США и другим членам международной коалиции, заявил канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино.

"Мы должны держать дверь открытой для всех возможностей", - сказал он журналистам.

Министр уточнил, что Канада готова рассмотреть возможность приема афганцев, "которые помогали партнерам по коалиции во время миссии в Афганистане и которые также соответствуют критериям нашей программы гуманитарного переселения".

Канада входила в международную коалицию в Афганистане, но вывела основную часть своих войск в 2011 году. До 2014 года участвовала в миссии НАТО по подготовке афганских военных.

Ранее канадские власти заявляли о готовности принять на своей территории до 20 тыс. афганцев. По их сообщениям, на сегодняшний день Канада эвакуировала почти 1 тыс. граждан Афганистана, которые после захвата власти талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ) могут быть подвержены репрессиям за сотрудничество со странами НАТО.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 21 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Канада США Афганистан Талибан НАТО

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