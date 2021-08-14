Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:35Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 206 215 876+801 738

В Эстонии за сутки выявили 282 новых случая заражения коронавирусом

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 7 тыс. 888 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 282 или 3,6% от общего числа суточных тестов, сообщил в субботу департамент здоровья республики.

78,7% из числа новых инфицированных не были вакцинированы, у остальных вакцинация не была завершена или завершена полностью.

С начала пандемии в Эстонии выявлены 136 тыс. 500 случаев заражения COVID-19. За сутки в больницах открыты 8 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 67 пациентов, из них 58 не вакцинированы. За сутки умерших от коронавируса не зарегистрировано. Всего от COVID 19 скончались 1 тыс. 279 заболевших. Выздоровели 130 тыс. 329 человек.

Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 683 тыс. 42 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 591 тыс. 229 человек. Среди взрослого населения по меньшей мере одной дозой вакцинированы 60,8% жителей.

Эстония коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 14 августа

Более 2 тысяч талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

Более 2 тысяч талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

США поддержали Литву в ситуации, сложившейся в отношениях Вильнюса с Пекином

США поддержали Литву в ситуации, сложившейся в отношениях Вильнюса с Пекином

Антонов заявил, что РФ отвергает домыслы о ее попытках повлиять на ситуацию в США

Антонов заявил, что РФ отвергает домыслы о ее попытках повлиять на ситуацию в США
Пандемия коронавируса

В Канаде госслужащих и путешественников обяжут вакцинироваться от COVID-19

В Канаде госслужащих и путешественников обяжут вакцинироваться от COVID-19
Пандемия коронавируса

Эксперты призвали богатые страны отказаться от третьей дозы вакцины от COVID-19

Эксперты призвали богатые страны отказаться от третьей дозы вакцины от COVID-19

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории

Посольство Великобритании призвало Москву продлить рабочую визу журналистке BBC

НАСА не поверило в версию об астронавте, просверлившем дыру в "Союзе"

НАСА не поверило в версию об астронавте, просверлившем дыру в "Союзе"

Что произошло за день: пятница, 13 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');