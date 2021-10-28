В Эстонии ужесточили масочный режим

Привившихся попросили пережить это небольшое неудобство

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии ужесточило масочный режим, с 29 октября маски нужно будет носить везде, объявила на пресс-конференции премьер-министр Каи Каллас. Ее цитирует BNS.

Каллас объяснила, что вирус распространяется в виде аэрозоля и, если люди будут носить маски, он будет распространяться меньше.

Премьер попросила привитых людей пережить это небольшое неудобство.

За последние сутки в странах Балтии было выявлено 8 274 новых случаев заражения коронавирусом, за предыдущие сутки - 8740 выявленных случаях. В Эстонии суточный прирост составил 1995 случаев, умерли восемь заболевших. В стране полностью вакцинированы 56,8% населения.