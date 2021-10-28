Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Эстонии ужесточили масочный режим

Привившихся попросили пережить это небольшое неудобство

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии ужесточило масочный режим, с 29 октября маски нужно будет носить везде, объявила на пресс-конференции премьер-министр Каи Каллас. Ее цитирует BNS.

Каллас объяснила, что вирус распространяется в виде аэрозоля и, если люди будут носить маски, он будет распространяться меньше.

Премьер попросила привитых людей пережить это небольшое неудобство.

За последние сутки в странах Балтии было выявлено 8 274 новых случаев заражения коронавирусом, за предыдущие сутки - 8740 выявленных случаях. В Эстонии суточный прирост составил 1995 случаев, умерли восемь заболевших. В стране полностью вакцинированы 56,8% населения.

Хроника коронавируса. Октябрь.

19
С тех пор как началась пандемия, государственные и частные кладбища Филиппин все еще закрываются для посетителей с 29 октября по 2 ноября во избежание массового распространения COVID-19 на праздновании Дня поминовения усопших26 октября. Школы с 1-го по 5-й классы вновь открываются в индийском Бангалоре.25 октября. В Румынии зафиксировали рекордное для ЕС количество смертей от последствий заражения коронавирусом. В стране ужесточили ограничения из-за COVID-19.20 октября. Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза. На фото: дезинфекция Ленинградского вокзала.18 октября. В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов.15 октября. Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране.14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
С тех пор как началась пандемия, государственные и частные кладбища Филиппин все еще закрываются для посетителей с 29 октября по 2 ноября во избежание массового распространения COVID-19 на праздновании Дня поминовения усопших
Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Эстония Каи Каллас коронавирус

Новости по теме

Новости

Израиль разрешил въезд с 15 ноября привитым "Спутником V" туристам

Пандемия коронавируса

В Индии 103 млн человек не пришли на прививку от COVID второй дозой

В Болгарии заявили, что газ из Азербайджана в 4 раза дешевле российского

В Болгарии заявили, что газ из Азербайджана в 4 раза дешевле российского

В МИД РФ сочли, что Киев ведет дело к силовому возвращению Донбасса

В МИД РФ сочли, что Киев ведет дело к силовому возвращению Донбасса

Экс-сотрудник "Штази" получил условный срок за шпионаж в пользу России

В Анкаре допустили вариант покупки истребителей у РФ вместо США

В Анкаре допустили вариант покупки истребителей у РФ вместо США

В Греции запретили халяльный и кошерный убой скота

В Греции запретили халяльный и кошерный убой скота

Южная Корея выдала США россиянина, обвиненного в киберпреступлениях

Южная Корея выдала США россиянина, обвиненного в киберпреступлениях

СК Белоруссии подтвердил гибель в СИЗО подозреваемого в убийстве экс-банкира в Москве

Пандемия коронавируса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 244,9 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });