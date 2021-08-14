В Канаде госслужащих и путешественников обяжут вакцинироваться от COVID-19

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Правительство Канады обязало привиться государственных служащих до конца октября, иначе они рискуют потерять работу, сообщает BBC News.

Это требование также распространяется на федеральные власти страны и путешественников.

Канада имеет один из самых высоких показателей вакцинации против коронавируса в мире, причем 81% людей уже получили хотя бы одну дозу.

"Это лучший способ положить конец пандемии и позволить экономике оставаться открытой", - заявил в пятницу министр межправительственных дел Доминик Леблан. Он заявил, что правительство - крупнейший работодатель страны - должно "подавать пример" в борьбе с COVID-19.