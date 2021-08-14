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Талибы начали штурм двух провинциальных центров

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В субботу боевики движения "Талибан" (запрещено в России) начали штурм города Мазари-Шариф, центра провинции Балх на северо-западе страны.

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"Тяжелые бои продолжаются вокруг города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх. Моджахеды Исламского Эмирата начали точечные и быстрые операции по вражеским объектам со всех концов города. По новой информации, противник понес потери, и моджахеды продвигаются вперед", - сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, боевики также разрушили оборонительные линии города Шаран, столицы провинции Пактика на юго-востоке Афганистана.

"В руки моджахедов попало большое количество оружия и снаряжения. В настоящее время идет бой в первом районе города Шарана, и моджахеды продвигаются к резиденции губернатора", - сообщил Муджахид.

Минувшей ночью крупная группировка боевиков движения "Талибан" численностью более 2 тыс. человек пыталась захватить город Маймана, центр провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана. Фарьяб наряду с Балхом - две провинции на севере страны, которые до сих пор не захвачены талибами.

Афганистан Талибан Мазари-Шариф

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