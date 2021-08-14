Талибы сообщили о завершении захвата афганской провинции Бадахшан

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) заявили, что захватили в субботу последний оплот правительства Афганистана в Бадахшане - уезд Куран-ва-Мунджан.

"Последний оставшийся уезд в провинции Бадахшан Куран-ва-Мунджан также был завоеван. Уездный центр, штаб-квартира полиции и все объекты были полностью захвачены моджахедами", - написал в твиттере пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, солдаты правительственных сил сдались талибам, передав им технику и вооружение.

Административный центр провинции Бадахшан город Файзабад был захвачен 11 августа.

Ранее в субботу талибы объявили о захвате города Шаран, административного центра провинции Пактика на юго-востоке страны. Это 19-я провинциальная столица, перешедшая под контроль талибов.

Между тем афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения. Активные бои продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх.

Наиболее ожесточенные бои в субботу шли за города Маймана, центр провинции Фарьяб, и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.