Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:29Заразились
на 14.08В России 6 579 212+22 144В мире 206 254 543+840 405

Талибы сообщили о завершении захвата афганской провинции Бадахшан

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в России) заявили, что захватили в субботу последний оплот правительства Афганистана в Бадахшане - уезд Куран-ва-Мунджан.

"Последний оставшийся уезд в провинции Бадахшан Куран-ва-Мунджан также был завоеван. Уездный центр, штаб-квартира полиции и все объекты были полностью захвачены моджахедами", - написал в твиттере пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

В миреПрезидент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилиеПрезидент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилиеЧитать подробнее

По его словам, солдаты правительственных сил сдались талибам, передав им технику и вооружение.

Административный центр провинции Бадахшан город Файзабад был захвачен 11 августа.

Ранее в субботу талибы объявили о захвате города Шаран, административного центра провинции Пактика на юго-востоке страны. Это 19-я провинциальная столица, перешедшая под контроль талибов.

Между тем афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения. Активные бои продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх.

Наиболее ожесточенные бои в субботу шли за города Маймана, центр провинции Фарьяб, и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.

Афганистан

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных в катастрофе Бе-200

Потерпевший крушение в Турции Бе-200 прослужил в составе ВМФ около года

Посольство РФ в Турции выяснит, есть ли выжившие после крушения Бе-200

Пятеро россиян находились на разбившемся в Турции пожарном самолете

В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200

В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200

Несколько силовиков пострадали в стычке с националистами в Киеве

Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие

Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре

Что случилось этой ночью: суббота, 14 августа

Пентагон готовится к эвакуации всего состава посольства США в Кабуле

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');