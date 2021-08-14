Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие

Президент Афганистана Ашраф Гани Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность, сообщает "Би-би-си".

"В нынешней ситуации реорганизация вооруженных сил и сил безопасности является нашим главным приоритетом", - цитирует выдержки из его обращения канал Tolo News.

Президент Гани заявил, что ему известно о том, что люди в Афганистане обеспокоены своим будущим. "Уверяю вас, что, как ваш президент, я сосредоточен на предотвращении дальнейшей нестабильности, насилия и перемещений людей", - сказал Гани.

Он добавил, что не допустит, чтобы война принесла афганцам смерть, потерю достижений за последние 20 лет, разрушение государственной собственности и нестабильность.

President Ghani: I will try not to allow the imposed conflict to cause killing of innocent people, loss of 20-years gains, destruction of public infrastructure and prolonged instability. pic.twitter.com/9Dwel0YNL4 — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) August 14, 2021

Гани выступил на фоне масштабного военного наступления боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ). Больше половины столиц из 34 провинций Афганистана в настоящий момент контролируют повстанцы.

Иностранные войска, в частности США и Британии, уже начали операции по эвакуации своих граждан из Кабула на родину.