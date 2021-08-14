Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:29Заразились
на 14.08В России 6 579 212+22 144В мире 206 254 543+840 405

Алиев оценил в 25% точность минных карт в Карабахе, переданных Ереваном

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Точность минных карт в Карабахе, переданных Арменией, составляет всего 25%, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Точность минных карт, переданных нам на последнем этапе, составляет всего 25%. И здесь тоже армянская сторона проявляет свою неискренность. Мы не можем рисковать жизнями людей. Поэтому на освобожденных землях - в Карабахе и Восточном Зангезуре - ведутся работы по разминированию и одновременно созданию инфраструктуры", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

Азербайджан Армения Карабах Ильхам Алиев

Новости

Президент Азербайджана понадеялся, что Россия не будет вооружать Армению

Алиев заявил, что Азербайджан выполнил историческую миссию в Карабахе

Передовые отряды талибов замечены в 11 км от Кабула

Передовые отряды талибов замечены в 11 км от Кабула

Что произошло за день: суббота, 14 августа

Катар призвал талибов прекратить наступление в Афганистане

Путин поручил представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных

Путин поручил представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных

Кабул подтвердил захват талибами 21 административного центра в Афганистане

Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных в катастрофе Бе-200

Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных в катастрофе Бе-200

Потерпевший крушение в Турции Бе-200 прослужил в составе ВМФ около года

Посольство РФ в Турции выяснит, есть ли выжившие после крушения Бе-200

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');