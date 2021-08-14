Алиев оценил в 25% точность минных карт в Карабахе, переданных Ереваном

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Точность минных карт в Карабахе, переданных Арменией, составляет всего 25%, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Точность минных карт, переданных нам на последнем этапе, составляет всего 25%. И здесь тоже армянская сторона проявляет свою неискренность. Мы не можем рисковать жизнями людей. Поэтому на освобожденных землях - в Карабахе и Восточном Зангезуре - ведутся работы по разминированию и одновременно созданию инфраструктуры", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.