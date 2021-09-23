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Азербайджан подал встречный иск на Армению в международный суд ООН

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан подал в Международный суд ООН иск против Армении за систематические нарушения Ереваном "Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

В информации отмечается, что по данным заявителя (Азербайджана - ИФ) "Армения участвовала и продолжает участвовать в ряде дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения".

Азербайджан в судебных документах указывает, что Армения прямыми и косвенными путями "продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев".

В документах, официальный Баку указывает, что осенью 2020 года Армения в очередной раз напала на Азербайджан. "Азербайджан также утверждает, что политика и поведение Армении в отношении этнических чисток, разжигание ненависти к азербайджанцам носят систематический характер и являются нарушением соответствующей конвенции ООН", - отмечается в информации.

В информации указывается, что по оценкам азербайджанской стороны "Армения несет ответственность за нарушение конвенции и должна возместить ущерб, нанесенный Азербайджану и азербайджанскому народу".

Ранее Армения инициировала судебное разбирательство против Азербайджана в Международном суде ООН на основании "Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

ООН Армения Азербайджан

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