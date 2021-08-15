Иностранные посольства в Кабуле столкнулись с наплывом желающих уехать из страны

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Ряд иностранных посольств в Кабуле столкнулся с наплывом афганских граждан, пытающихся выбраться из Афганистана на фоне информации о том, что боевики движения "Талибан" (запрещено в России) вошли в город, сообщает в воскресенье телеканал Sky news.

По данным корреспондента телеканала с места событий, особенное скопление людей наблюдается в дипмиссиях Турции и Ирана, где тысячи афганцев стараются получить визу и покинуть страну.

Кроме этого, большие очереди скопились в международном аэропорту Кабула на коммерческие авиарейсы: ранее агентство Associated Press сообщало, что поскольку талибы захватили все погранпереходы на афганских границах, этот аэропорт остался единственным способом выбраться из страны, минуя талибов.

Однако, по словам корреспондента, многие афганцы смирились с тем, что им не удастся выбраться из страны. Другие заявляют, что они просто хотят мира, и если талибы возьмут власть мирным путем, разницы с нынешним афганским правительством не будет.

Sky news также сообщает, что эвакуируемым из Кабула британским подданным выделяют места на военных самолетах, которые пока что полностью заполнены.

Ранее движение "Талибан" выступило с официальным заявлением, в котором объявило, что его отряды намерены захватывать столицу "мирным путем".

Между тем администрация президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани заверила жителей Кабула, что ситуация в городе находится под контролем национальных и международных сил.