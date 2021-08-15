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Иностранные посольства в Кабуле столкнулись с наплывом желающих уехать из страны

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Ряд иностранных посольств в Кабуле столкнулся с наплывом афганских граждан, пытающихся выбраться из Афганистана на фоне информации о том, что боевики движения "Талибан" (запрещено в России) вошли в город, сообщает в воскресенье телеканал Sky news.

По данным корреспондента телеканала с места событий, особенное скопление людей наблюдается в дипмиссиях Турции и Ирана, где тысячи афганцев стараются получить визу и покинуть страну.

Кроме этого, большие очереди скопились в международном аэропорту Кабула на коммерческие авиарейсы: ранее агентство Associated Press сообщало, что поскольку талибы захватили все погранпереходы на афганских границах, этот аэропорт остался единственным способом выбраться из страны, минуя талибов.

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Однако, по словам корреспондента, многие афганцы смирились с тем, что им не удастся выбраться из страны. Другие заявляют, что они просто хотят мира, и если талибы возьмут власть мирным путем, разницы с нынешним афганским правительством не будет.

Sky news также сообщает, что эвакуируемым из Кабула британским подданным выделяют места на военных самолетах, которые пока что полностью заполнены.

Ранее движение "Талибан" выступило с официальным заявлением, в котором объявило, что его отряды намерены захватывать столицу "мирным путем".

Между тем администрация президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани заверила жителей Кабула, что ситуация в городе находится под контролем национальных и международных сил.

Афганистан Кабул

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