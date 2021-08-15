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Глава МВД Афганистана заверил в мирной передаче Кабула талибам

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица будет передана талибам (движение "Талибан", запрещено в России) мирно.

Он выступил с видеообращением к населению Кабула, в котором заверил, что город не подвергнется нападению талибов.

"Население не должно бояться, город Кабул не подвергнется нападению, и передача будет происходить мирно, - заявил глава МВД. - Силы безопасности обеспечат безопасность города".

Ранее в воскресенье талибы выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что намерены взять столицу "мирным путем".

Афганистан Кабул

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