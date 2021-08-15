В МИД России заявили, что эвакуация посольства в Кабуле не планируется

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Эвакуация российского посольства в Афганистане не планируется, заявил "Интерфаксу" в воскресенье спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"(Эвакуация) не планируется. Я на прямой связи с послом, посол и наши сотрудники спокойно выполняют свои обязанности", - сказал он.

Как сообщают СМИ со ссылкой на МВД Афганистана, движение "Талибан" (запрещено в России) начало входить в Кабул со всех направлений утром в воскресенье.

Между тем, талибы выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что не намерены захватывать столицу силовым путем, ведут переговоры для ее мирной передачи.