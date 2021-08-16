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В Афганистане остаются около 4 тысяч сотрудников дипмиссии США

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Афганистан к настоящему моменту покинули порядка 500 сотрудников посольства США в Кабуле, и там остаются порядка 4 тысяч американских и афганских сотрудников дипмиссии США, сообщает CNN со ссылкой на источники в военных кругах.

В числе тех, кто сейчас остается в Афганистане, учитываются граждане США и граждане Афганистана, которые работают на посольство. Однако это число не включает членов семей афганцев, работавших в посольстве. Пока неясно, будут ли США эвакуировать целые семьи афганцев.

В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США, следует из данных западных авиаресурсов.

В операции также принимают участие 10 британских и 4 канадских военно-транспортных самолета. В понедельник для эвакуации ожидается прибытие германских и испанских самолетов.

По данным BBC News, посол США в Афганистане уже покинул Кабул. Как следует из данных западных авиаресурсов, специальный борт государственного департамента США вылетел из аэропорта имени Хамида Карзая. Британский телеканал Channel 4 сообщает, что посол Великобритании пока еще находится в аэропорту.

Тем временем западные СМИ передают, что на дороге, ведущей из захваченного талибами Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники "Хамви" с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.

Как следует из выложенных очевидцами в соцсетях видео кадрах, в самом международном аэропорту царит хаос. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются попасть на улетающие самолеты.

Периметр аэропорта находится под плотной обороной американских войск. Там находится примерно 3 тысяч военнослужащих США, а также 600 британских.

Ранее сообщалось, что более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. Среди них - временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон. Сейчас он - наиболее высокопоставленный американский дипломат на афганской территории.

Согласно телеканалу CNN, сотрудники американской дипмиссии забрали флаг США со здания посольства с собой в аэропорт.

Международный аэропорт Кабула в воскресенье прекратил принимать коммерческие авиарейсы. Также стало известно, что некоторые авиакомпании приняли решение изменить маршруты своих рейсов и прекратить полеты в воздушном пространстве Афганистана.

Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул США

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