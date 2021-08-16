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В новое правительство Афганистана войдут не только талибы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В новое правительство Афганистана войдут афганцы, не являющиеся членами движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил официальный представитель талибов Сохаил Шахин телеканалу CNN.

"Когда мы говорим об афганском инклюзивном исламском правительстве, это означает, что другие афганцы также будут в нем участвовать", - сказал он.

Шахин отметил, что, хотя пока было бы преждевременно называть имена, тем не менее, талибы попытаются привлечь в правительство некоторых "хорошо известных деятелей".

По словам представителя движения, все военнослужащие и полицейские, которые сдадут оружие и присоединятся к талибам, будут амнистированы, их жизни и имущество будут в безопасности.

Он добавил, что их имена будут занесены в соответствующий реестр, и они будут использоваться в качестве резервных сил и призываться по мере необходимости.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что члены "Талибана" ведут переговоры, направленные на формирование "открытого и инклюзивного исламского правительства".

По состоянию на вечер воскресенья талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль почти над всей территорией Афганистана. Международный аэропорт Кабула пока остается под контролем американских военных: они проводят там эвакуацию иностранцев и некоторых афганских граждан.

Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

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