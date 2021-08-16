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Джонсон заявил о недопустимости признания движения "Талибан" легитимным

Джонсон заявил о недопустимости признания движения "Талибан" легитимным
Фото: Ian Forsyth/Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Признание законности движения "Талибан" (запрещено в РФ) в одностороннем порядке стало бы недопустимым шагом, заявил в эфире британского телевидения премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы не хотим, чтобы кто-нибудь и "Талибан" установили официальные отношения", - приводит слова премьера издание The Guardian.

Он уточнил, что в данном вопросе ООН и НАТО следует действовать вместе.

Джонсон признал, что власть в Афганистане сменилась, отметив, что политическое будущее Афганистана остается неопределенным.

"Никто не хочет, чтобы Афганистан стал питательной средой для террора... или откатился назад к ситуации до 2001 года", - подчеркнул премьер.

Ранее Associated Press со ссылкой на представителя талибов сообщило, что боевики из группировки "Талибан" планируют в скором времени объявить о создании Исламского эмирата Афганистан. Официальный представитель талибов Сохаил Шахин заявил, что в новое правительство Афганистана войдут афганцы, не являющиеся членами движения "Талибан".

Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Борис Джонсон Великобритания Талибан Афганистан

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