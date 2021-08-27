Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

США заявили о контактах с союзниками по вопросу о признании власти талибов

США заявили о контактах с союзниками по вопросу о признании власти талибов
Боевики "Талибана" (запрещено в РФ) в президентском дворце в Кабуле
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон находится в регулярном контакте с союзниками и партнерами по вопросу возможного признания движения "Талибан" (запрещено в РФ) правительством Афганистана, заявил представитель госдепа США Нед Прайс.

В миреСША не оставят дипломатов в АфганистанеЧитать подробнее

"Насчет признания - по этому поводу мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами по всему миру", - заявил Прайс на брифинге в пятницу.

Как ранее на этой неделе заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страны G7 сейчас согласны, что рано поднимать вопрос о признании движения "Талибан". Ранее она отмечала, что ЕС поддерживает контакты с талибами, но речи о политических переговорах или признании не идет

В августе талибы взяли под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

Движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана.

США Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости

Талибы начали занимать аэропорт Кабула

Афганистан во власти талибов

Число афганцев, погибших в терактах у аэропорта Кабула, приблизилось к 200

Число афганцев, погибших в терактах у аэропорта Кабула, приблизилось к 200

Что произошло за день: пятница, 27 августа

Афганистан во власти талибов

Число жертв терактов у аэропорта Кабула достигло 170

Число жертв терактов у аэропорта Кабула достигло 170

В ООН ожидают еще полмиллиона афганских беженцев в этом году

Пандемия коронавируса

Таиланд разрешил привитым "Спутником V" посещать острова Пхукет и Самуй

Афганистан во власти талибов

Корреспондент Al Jazeera сообщил о стрельбе близ аэропорта Кабула

Пандемия коронавируса

В Дании с 10 сентября отменят все ограничения, введенные из-за COVID

Сильвио Берлускони госпитализирован

Сильвио Берлускони госпитализирован

Число погибших в результате взрывов в Казахстане возросло до 9 человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');