США заявили о контактах с союзниками по вопросу о признании власти талибов

Боевики "Талибана" (запрещено в РФ) в президентском дворце в Кабуле Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон находится в регулярном контакте с союзниками и партнерами по вопросу возможного признания движения "Талибан" (запрещено в РФ) правительством Афганистана, заявил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Насчет признания - по этому поводу мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами по всему миру", - заявил Прайс на брифинге в пятницу.

Как ранее на этой неделе заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страны G7 сейчас согласны, что рано поднимать вопрос о признании движения "Талибан". Ранее она отмечала, что ЕС поддерживает контакты с талибами, но речи о политических переговорах или признании не идет

В августе талибы взяли под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

Движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Италия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия уже завершили эвакуацию людей из Афганистана.