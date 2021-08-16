Австралия направит за согражданами в Афганистан три транспортных самолета

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Власти Австралии направят в Афганистан три военно-транспортных самолета, как минимум один самолет-топливозаправщик и 250 военных, чтобы вывезти своих граждан из этой страны, а также помогавших им афганцев, сообщает Sydney Morning Herald.

Сейчас чиновники ведут переговоры о посадке этих самолетов в Кабуле.

В Афганистане находится до 200 австралийцев с учетом членов семей. Вместе с ними военные должны вывезти афганцев-переводчиков и представителей других профессий, которые работали на дипломатов и которым уже выдали гуманитарные визы. Предполагается, что эвакуация займет несколько ближайших дней.

Самолет-заправщик KC-30A уже вылетел из Австралии на ближневосточную австралийскую военную базу. Военные источники издания говорят, что военнослужащим на базе в Квинсленде уже пообещали скоро дать приказ о 30-минутной готовности к вылету в Афганистан.

Ранее сообщалось, что своих дипломатов вывезли из Афганистана Италия и Финляндия, к эвакуации готовятся власти США, Великобритании, Франции и других стран. Контроль за аэропортом Кабула передан американским военным. Они перевезли в аэропорт весь дипломатический персонал США. Кроме того, в аэропорт приехали тысячи афганцев, которые хотят бежать из страны. Люди штурмуют самолеты и пытаются улететь, зацепившись за шасси. Военные открывали в аэропорту предупредительную стрельбу. Очевидцы говорили, что видели погибших.