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Очевидцы сообщили о пяти погибших в аэропорту Кабула

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту Кабула, в котором собрались тысячи людей в попытке покинуть Афганистан, был стрельба, очевидцы сообщили, что видели тела по меньшей мере пяти погибших, их увезли в машине. Об этом сообщает Sky News.

Один из очевидцев уточнил, что неясно, людей застрелили или они погибли в давке.

Представитель американских военных, которые взяли аэропорт под контроль, чтобы обеспечить эвакуацию дипломатов из США, подтвердил, что была предупредительная стрельба в воздух. Военные начали стрелять, когда люди вышли на взлетную полосу и пытались штурмовать самолеты.

Ранее администрация аэропорта объявила, что отменяет все гражданские рейсы, и призвала людей не приезжать.

Управление гражданской авиации Афганистна сообщило о передаче аэропорта Кабула военным и рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов над афганской территорией. Летать над Афганистаном уже перестали United Airlines, British Airways, KLM, Pakistan International Airlines и Virgin Atlantic.

Американские военные перевезли персонал дипмиссий в аэропорт. Италия и Финляндия уже вывезли своих дипломатов из Афганистана, Испания и Франция готовятся к их эвакуации.

Китай и Россия полной эвакуации своего дипломатического персонала не планируют. Спецпредставитель президента в Афганистане Замир Кабулов сообщил, что число людей в посольстве будет минимизировано, но дипмиссия продолжет работу, талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) уже взяли под охран периметр посольства.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Кабул Афганистан США Талибан

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