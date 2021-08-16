Итальянский медцентр в Кабуле принял 115 раненых

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В итальянский неправительственный медицинский центр EMERGENCY в Кабуле за последние дни поступили 115 раненых, в том числе из аэропорта, сообщил в твиттере координатор центра Альберто.

Днем ранее центр сообщал, что принял 80 раненых и оборудует дополнительные койки. Сколько именно человек привезли в EMERGENCY из аэропорта, из твитов непонятно.

Кроме того, афганцы приходят в центр, чтобы выяснить, нет ли среди раненых их близких.

15 августа Кабул захватили талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал.

В аэропорт вторые сутки прибывают люди, которые хотят уехать из страны. Иностранные военые вывозят в аэропорт дипломатов, чтобы их эвакуировать. Контроль за аэропортом передан американским военным, все гражданские рейсы отменены. Афганцы штурмуют самолеты в попытках улететь, люди выходят на взлетную полосу, устраивают давку.