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Итальянский медцентр в Кабуле принял 115 раненых

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В итальянский неправительственный медицинский центр EMERGENCY в Кабуле за последние дни поступили 115 раненых, в том числе из аэропорта, сообщил в твиттере координатор центра Альберто.

Днем ранее центр сообщал, что принял 80 раненых и оборудует дополнительные койки. Сколько именно человек привезли в EMERGENCY из аэропорта, из твитов непонятно.

Кроме того, афганцы приходят в центр, чтобы выяснить, нет ли среди раненых их близких.

15 августа Кабул захватили талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал.

В аэропорт вторые сутки прибывают люди, которые хотят уехать из страны. Иностранные военые вывозят в аэропорт дипломатов, чтобы их эвакуировать. Контроль за аэропортом передан американским военным, все гражданские рейсы отменены. Афганцы штурмуют самолеты в попытках улететь, люди выходят на взлетную полосу, устраивают давку.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Кабул Афганистан Талибан Италия США

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