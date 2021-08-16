T-Mobile проверяет возможную утечку данных 100 млн клиентов в США

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американский оператор связи T-Mobile US Inc., принадлежащий немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG, в воскресенье подтвердил, что проверяет сообщения о взломе своих серверов и попытке продать личные данные 100 млн клиентов, сообщает MarketWatch со ссылкой на письмо представителя компании.

Всего в США услугами оператора пользуются 104,79 млн человек, сообщается в финансовой отчетности компании за второй квартал 2021 года.

О взломе первым сообщил американский популярный журнал Vicе. Он написал, что анонимный пользователь онлайн-форума предлагает купить персональные данные, включая имена, номера страховок и мобильных телефонов, адреса и информацию водительских удостоверений. Позднее стало ясно, что предлагаемые данные принадлежат клиентам T-Mobile.

Vice связался с анонимным продавцом, который сообщил, что T-Mobile восстановил контроль над своими серверами, но уже после выгрузки личных данных клиентов.

Как сообщается, хакер предлагает информацию о 30 млн клиентов за 6 биткойнов или $270 тыс. Данные остальных 70 млн пользователей, как предполагает Vice, продаются через другие каналы.

За последние несколько лет T-Mobile несколько раз сообщала об инцидентах со взломами серверов, последний из которых произошел в декабре 2020 года. Тогда утекли данные около 200 тыс. клиентов.

Котировки акций T-Mobile US Inc. с нижаются на 0,41% в ходе предварительных торгов на бирже Nasdaq. Рыночная капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 7,5% и составила $180,9 млрд, в то время как индекс S&P 500 прибавил 19% за аналогичный период.