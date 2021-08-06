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Русскоязычные хакеры опубликовали данные 1 млн банковских карт

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Предположительно российская группировка хакеров All World Cards выложила в даркнете данные 1 миллиона банковских карт граждан США и других стран, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков компании Q6, работающей в сфере кибербезопасности.

В сюжете CNBC есть скриншот с объявлением All World Cards на русском языке о том, что они "публикуют в открытый доступ" данные 1 миллиона банковских карт. Других доказательств того, что группировка российская, ни в видеосюжете, ни в сопровождающем его тексте не приводится.

По данным аналитиков, данные банковских карт предлагаются другим киберпреступникам.

В последнее время власти США приписывали ряд крупных кибератак хакерам из России - например, кибератаки на поставщика бизнес-услуг Kaseya, топливопровод Colonial Pipeline и американское подразделение крупнейшего производителя мяса в мире JBS USA. Во всех этих случаях, по данным Вашингтона, атаку осуществляли не связанные с властями РФ русскоязычные хакеры, которые использовали вирус-вымогатель.

США требуют от России пресекать деятельность хакеров, находящихся на территории РФ. Кроме того, Вашингтон считает связанной с ГРУ группировку АРТ29 или Cozy Bear и возлагает на официальную Москву вину за ряд кибератак.

Так, в июле агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Cozy Bear взломали компьютерную систему национального комитета Республиканской партии США. В 2016 году эту группировку обвиняли во взломе серверов Национального комитета Демократической партии, а в начале 2021 года - в масштабной атаке на компанию SolarWinds.

Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.

На саммите в Женеве 16 июня президент США Джо Байден передал президенту России Владимиру Путину список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Путин заявлял, что стороны договорились о начале консультаций по кибербезопасности.

США Россия All World Cards

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