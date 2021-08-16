Талибы начали аресты в Кабуле

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Талибы взяли под контроль ситуацию в Кабуле и начали аресты причастных к преступлениям, сообщил в твиттере представитель движения Забихулла Муджахид (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).

"Арестовано много лиц, причастных к преступлениям. Никому не разрешается входить в дома бывших чиновников, требовать от них машины и угрожать им. К ним будут относиться серьезно, они подвергнутся серьезным преследованиям", - написал он.

Ранее он заверял, что большинство горожан рады приходу талибов и чувствуют себя в безопасности.

Минувшей ночью один из лидеров племени Кучи пожаловался в твиттере, что к нему домой ворвались вооруженные лица и потребовали ключи от машины и дома.

Талибы заняли Кабул 15 августа. Сообщалось, что они в столице, как и в других регионах, освободили из тюрем своих соратников. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и исчез. Афганский спецназ был полностью расформирован 16 августа. Работающий в Кабуле итальянский медицинский центр EMERGENCY сообщил в понедельник, что принял 115 раненых за последние дни, в том числе пациенты поступают из городского аэропорта, где тысячи людей пытаются улететь из страны вместе с иностранными дипломатами.