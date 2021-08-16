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Талибы начали аресты в Кабуле

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Талибы взяли под контроль ситуацию в Кабуле и начали аресты причастных к преступлениям, сообщил в твиттере представитель движения Забихулла Муджахид (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).

"Арестовано много лиц, причастных к преступлениям. Никому не разрешается входить в дома бывших чиновников, требовать от них машины и угрожать им. К ним будут относиться серьезно, они подвергнутся серьезным преследованиям", - написал он.

Ранее он заверял, что большинство горожан рады приходу талибов и чувствуют себя в безопасности.

Минувшей ночью один из лидеров племени Кучи пожаловался в твиттере, что к нему домой ворвались вооруженные лица и потребовали ключи от машины и дома.

Талибы заняли Кабул 15 августа. Сообщалось, что они в столице, как и в других регионах, освободили из тюрем своих соратников. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и исчез. Афганский спецназ был полностью расформирован 16 августа. Работающий в Кабуле итальянский медицинский центр EMERGENCY сообщил в понедельник, что принял 115 раненых за последние дни, в том числе пациенты поступают из городского аэропорта, где тысячи людей пытаются улететь из страны вместе с иностранными дипломатами.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
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