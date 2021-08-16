Талибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта Кабула

В попытке улететь из Афганистана уже погибли семь человек

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) для согласования процесса эвакуации из Афганистана, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на американский военный источник.

Встреча состоялась накануне в Дохе. В сообщении говорится, что генерал Маккензи согласовал с боевиками "механизм по предупреждению инцидентов", что на практике означает, что талибы не будут вмешиваться в процесс эвакуации из Кабула.

По данным Associated Press, представители американских властей сообщили, что тысячи афганцев бросились на взлетную полосу в Кабуле за военным самолетом США, некоторые схватились за него, надеясь улететь из страны, в результате чего погибли семь человек.

Американские военные охраняют аэропорт Кабула, пока оттуда идет эвакуация иностранных граждан и некоторых афганцев. Сейчас, по данным СМИ, в аэропорту царит хаос. Туда прибывают толпы людей, которые надеются бежать из страны.

Несколько часов назад вылеты были приостановлены, поскольку люди вышли на взлетное поле и заняли его, стремясь попасть в иностранные самолеты. Телеканалы по всему миру показывали кадры, на которых видны афганцы, бегущие за уже находящимся в движении американским военно-транспортным самолетом.

Desperate scenes at Kabul airport as Afghans try to flee the Talibanhttps://t.co/hbwae2Js4Y pic.twitter.com/4cKw971ZWb — BBC News (World) (@BBCWorld) August 16, 2021

Ранее поступило сообщение, что американским военным удалось убрать людей со взлетно-посадочной полосы, и вылеты из аэропорта возобновляются.

В воскресенье талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Президент Ашраф Гани покинул страну.