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Талибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта Кабула

В попытке улететь из Афганистана уже погибли семь человек

Талибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта Кабула
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) для согласования процесса эвакуации из Афганистана, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на американский военный источник.

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Встреча состоялась накануне в Дохе. В сообщении говорится, что генерал Маккензи согласовал с боевиками "механизм по предупреждению инцидентов", что на практике означает, что талибы не будут вмешиваться в процесс эвакуации из Кабула.

По данным Associated Press, представители американских властей сообщили, что тысячи афганцев бросились на взлетную полосу в Кабуле за военным самолетом США, некоторые схватились за него, надеясь улететь из страны, в результате чего погибли семь человек.

Американские военные охраняют аэропорт Кабула, пока оттуда идет эвакуация иностранных граждан и некоторых афганцев. Сейчас, по данным СМИ, в аэропорту царит хаос. Туда прибывают толпы людей, которые надеются бежать из страны.

Несколько часов назад вылеты были приостановлены, поскольку люди вышли на взлетное поле и заняли его, стремясь попасть в иностранные самолеты. Телеканалы по всему миру показывали кадры, на которых видны афганцы, бегущие за уже находящимся в движении американским военно-транспортным самолетом.

Ранее поступило сообщение, что американским военным удалось убрать людей со взлетно-посадочной полосы, и вылеты из аэропорта возобновляются.

В воскресенье талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Президент Ашраф Гани покинул страну.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
США Кабул Талибан

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