Узбекистан принудительно посадил нарушившие границу самолеты с 585 афганскими военными

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Узбекистана сообщила о массированном незаконном проникновении на территорию страны представителей Вооруженных сил Афганистана.

По данным Генпрокуратуры, 14-15 августа воздушную границу Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана с 585 вооруженными военнослужащими этой страны. "Все воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту города Термеза", - говорится в сообщении.

Наряду с этим три афганских военных самолета "Эмбрайер-314", запросившие разрешение на посадку в аэропорту "Хонабад", были предупреждены о посадке в аэропорту Термеза и были взяты под сопровождение двух самолетов ВВС Узбекистана "МиГ-29", говорится в сообщении. Однако во время сопровождения "Эмбрайер-314" и "МиГ-29" столкнулись. В результате афганский самолет рухнул на территорию Шерадабскдого района Сурхандарьинской области. Пилоты катапультировались.

Кроме того, как сообщает Генпрокуратура, 158 граждан Афганистана и военнослужащих этой страны незаконно проникли на территорию Узбекистана по проходящей вдоль границы реке Амударья.

По всем этим фактам Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовные дела.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что 14 августа группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу страны и обратилась за помощью. По данным МИД, этим военным оказали медпомощь, предоставили питание и временное размещение.

В это же время на афганской части моста "Термез-Хайратон" было отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Позже афганские граждане, скопившиеся на мосту, покинули его самостоятельно.

Ранее в понедельник более 100 афганских военнослужащих, подавшие сигнал SOS, высадились в аэропорту таджикского города Бохар.

В воскресенье, 15 августа, талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.