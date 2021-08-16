Поиск
"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию распада Советского Союза

Узбекистан принудительно посадил нарушившие границу самолеты с 585 афганскими военными

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Узбекистана сообщила о массированном незаконном проникновении на территорию страны представителей Вооруженных сил Афганистана.

По данным Генпрокуратуры, 14-15 августа воздушную границу Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана с 585 вооруженными военнослужащими этой страны. "Все воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту города Термеза", - говорится в сообщении.

Наряду с этим три афганских военных самолета "Эмбрайер-314", запросившие разрешение на посадку в аэропорту "Хонабад", были предупреждены о посадке в аэропорту Термеза и были взяты под сопровождение двух самолетов ВВС Узбекистана "МиГ-29", говорится в сообщении. Однако во время сопровождения "Эмбрайер-314" и "МиГ-29" столкнулись. В результате афганский самолет рухнул на территорию Шерадабскдого района Сурхандарьинской области. Пилоты катапультировались.

В миреТаджикистан после сигнала SOS разрешил посадку самолетам с сотней афганских военныхЧитать подробнее

Кроме того, как сообщает Генпрокуратура, 158 граждан Афганистана и военнослужащих этой страны незаконно проникли на территорию Узбекистана по проходящей вдоль границы реке Амударья.

По всем этим фактам Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовные дела.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что 14 августа группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу страны и обратилась за помощью. По данным МИД, этим военным оказали медпомощь, предоставили питание и временное размещение.

В это же время на афганской части моста "Термез-Хайратон" было отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. Позже афганские граждане, скопившиеся на мосту, покинули его самостоятельно.

Ранее в понедельник более 100 афганских военнослужащих, подавшие сигнал SOS, высадились в аэропорту таджикского города Бохар.

В воскресенье, 15 августа, талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Узбекистан Афганистан

Новости по теме

Новости

Талибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта Кабула

Талибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта Кабула

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Афганистан во власти талибов

Российские авиакомпании начали облетать Афганистан

Упавший в Узбекистане афганский самолет был сбит системой ПВО

Афганистан во власти талибов

Афганский спецназ расформирован

Афганский спецназ расформирован
Афганистан во власти талибов

ОДКБ в ближайшие месяцы проведет учения близ таджикско-афганской границы

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м
Афганистан во власти талибов

Талибы взяли под контроль афганский новостной телеканал TOLOnews

Талибы взяли под контроль афганский новостной телеканал TOLOnews
Афганистан во власти талибов

В МИД РФ назвали неожиданным захват Кабула талибами

В МИД РФ назвали неожиданным захват Кабула талибами
Афганистан во власти талибов

МИД Таджикистана опроверг сообщения о посадке Гани на территории страны

МИД Таджикистана опроверг сообщения о посадке Гани на территории страны
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');