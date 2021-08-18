Пентагон не установил сколько самолетов ВВС Афганистана покинули страну

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны США пока не установило, сколько самолетов афганской армии улетели в Узбекистан и Таджикистан, заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин.

"Я видел данные о том, что какое-то количество самолетов улетело в Узбекистан и Таджикистан. Сколько их было - не знаю", - сказал он на брифинге в Вашингтоне. Остин отвечал на вопрос журналиста, напомнившего, что речь идет о самолетах, купленных Афганистану на деньги американских налогоплательщиков.

Ранее в среду The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщила, что несколько сотен афганских военнослужащих покинули Афганистан на самолетах, поставленных в свое время американцами, когда "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватил контроль над страной.

По данным газеты, в Узбекистан прибыло не менее 46 самолетов, на борту которых находились 585 афганских военнослужащих. Некоторые афганские военные, тоже на самолетах, отправились в Таджикистан.

Еще 158 афганских солдат 15 августа пересекли сухопутную границу с Узбекистаном, отмечают западные СМИ.

Все эти военные бежали в соседние страны после того, как талибы вошли в Кабул.

Афганская армия не оказала существенного сопротивления, когда в августе талибы начали захватывать крупные города Афганистана. Даже в Кабуле мятежники не столкнулись с организованной обороной.

По мнению наблюдателей, нежелание армии сражаться стало одним из главных факторов, объясняющих победу талибов. Еще одним фактором стало то, что мятежники сумели убедить командиров многих военизированных группировок в Афганистане присоединиться к ним. Третьим фактором называют непопулярность президента Афганистана Ашрафа Гани.

Гани покинул на самолете Афганистан 15 августа, когда движение "Талибан" уже контролировало почти всю территорию страны и готовилось взять под контроль и Кабул. Об уходе в отставку он не сообщал. В течение нескольких дней поступали разные неподтвержденные данные о том, куда именно он отправился.

В среду стало известно, что он находится в ОАЭ.

Агентство Associated Press передавало, что президент покинул страну лишь с узким кругом доверенных лиц, не предупредив об этом других политических лидеров страны.

Посольства Узбекистана и Афганистана не комментируют журналистам информацию о бежавших военнослужащих, отмечает The Wall Street Journal.