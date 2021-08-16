Созданное США спецподразделение сдалось талибам в провинции Хост

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Специальное подразделение охраны провинции Хост (Khost Protection Force - KPF) на востоке Афганистана сдалось боевикам движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), пишут в понедельник афганские журналисты в социальных сетях.

"KPF были спецподразделениями, созданными США, и афганское правительство не контролировало их. Они дислоцировались в Хосте, Пактии и Пактике и были известны внесудебными казнями тысяч человек", - говорится в сообщении одного из журналистов.

По их данным, около 6 тысяч бойцов спецподразделения на 1200 автомобилях сдались талибам на территории уезда Два Манда. В соцсетях опубликовано видео капитуляции подразделения радикалам.

The demise of #KPF



Troops from the Khost Protection

Force (KPF) have reportedly mass surrendered to the Taliban in

Dwa Manda distric of Khost. It is said that they were around 6000 in numbers, with 1200 vehicles.The Taliban have accepted their surrender. 1/3 pic.twitter.com/YRY51RQ1ri — Naseeb Zadran (@NaseebKhanZ) August 16, 2021

Журналисты пишут, что когда провинция Хост перешла к талибам, бойцы KPF, опасаясь мести талибов, пытались бежать в соседнюю провинцию Пактия, но были остановлены талибами на территории уезда Два Манда.