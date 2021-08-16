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Талибы начали изымать оружие у афганцев в Кабуле

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Ситуация в аэропорту Кабула остается напряженной, на взлетно-посадочных полосах по-прежнему видны толпы людей, в Кабуле у местного населения изымают оружие, сообщают западные и ближневосточные СМИ.

По данным телеканала CBS News, американские официальные лица оценивают ситуацию в аэропорту как "напряженную". По словам представителя Пентагона, чьи слова приводит ВВС, "все полеты в аэропорту Кабула прекращены". Речь идет как о военных, так и о гражданских самолетах.

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Между тем, по информации телеканала Sky News, боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) в понедельник начали изымать оружие в Кабуле у местного населения.

Газета Le Figaro отмечает, что поскольку оружие есть у очень многих афганцев, существует риск, что группы людей, недовольных приходом к власти талибов, могут решить самостоятельно оказать им сопротивление.

В свою очередь телеканал "Аль-Джазира" передает, что Кабул "превратился в медленный город, в котором подавляющее большинство людей - мужчины, без полиции и дорожного контроля".

Телеканал сообщает, что на улицах города можно видеть бойцов "Талибана" с бело-черными флагами и оружием в руках, которые разъезжают на автомобилях.

Чего ждать от талибов?

Западные СМИ еще в выходные сообщали, что афганцы начинали готовиться к жизни с учетом порядков талибов. В частности, торговцы в Кабуле закрашивали на стенах своих магазинов рисунки, изображающие женщин.

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При этом жители афганской столицы стремятся понять, какие именно порядки намерены устанавливать новые власти. В частности, в прошлом талибы запрещали женщинам использовать макияж и показывать лицо в общественных местах. Также под запретом были музыка, телевидение и кино. Нарушители подвергались телесным наказаниям.

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Кабул

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