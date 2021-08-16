Поиск
"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию распада Советского Союза

Военный самолет Германии кружит над Кабулом и не может сесть из-за людей на ВПП

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Самолет бундесвера прилетел в Кабул, но не может сесть в аэропорту из-за людей на посадочной полосе, сообщает в понедельник таблоид Bild.

В миреТалибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта КабулаТалибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта КабулаЧитать подробнее

По информации издания, из четырех самолетов, направленных немецким Минобороны для эвакуации своих граждан из Афганистана, первый, военно-транспортный Airbus A400M прилетел в Кабул, но вынужден кружить над городом и ждать, когда американские военные обеспечат возможность для посадки.

Позже Bild сообщил, что самолет уходит на дозаправку в Узбекистан.

Сообщается, что после захвата города талибами (представители запрещенной в РФ террористической организации "Талибан") тысячи людей направились в аэропорт в надежде покинуть город.

Самолет летел из Германии 11 часов с дозаправкой в Баку. Он вылетел в 6:30 (7:30 по московскому времени) с базы в городе Вунсторф (Нижняя Саксония). В 9:30 (10:30 по Москве) вылетел второй самолет, через полчаса - два остальных.

Германия эвакуирует сотрудников посольства, граждан Германии и представителей афганских неправительственных организаций.

Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул Германия

Новости по теме

Новости

Экс-глава МВД Афганистана опроверг слухи о его назначении главой правительства

Экс-глава МВД Афганистана опроверг слухи о его назначении главой правительства
Афганистан во власти талибов

Талибы начали изымать оружие у афганцев в Кабуле

Афганистан во власти талибов

Узбекистан принудительно посадил нарушившие границу самолеты с 585 афганскими военными

Талибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта Кабула

Талибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта Кабула

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Афганистан во власти талибов

Российские авиакомпании начали облетать Афганистан

Упавший в Узбекистане афганский самолет был сбит системой ПВО

Афганистан во власти талибов

Афганский спецназ расформирован

Афганский спецназ расформирован
Афганистан во власти талибов

ОДКБ в ближайшие месяцы проведет учения близ таджикско-афганской границы

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');