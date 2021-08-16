Военный самолет Германии кружит над Кабулом и не может сесть из-за людей на ВПП

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Самолет бундесвера прилетел в Кабул, но не может сесть в аэропорту из-за людей на посадочной полосе, сообщает в понедельник таблоид Bild.

По информации издания, из четырех самолетов, направленных немецким Минобороны для эвакуации своих граждан из Афганистана, первый, военно-транспортный Airbus A400M прилетел в Кабул, но вынужден кружить над городом и ждать, когда американские военные обеспечат возможность для посадки.

Позже Bild сообщил, что самолет уходит на дозаправку в Узбекистан.

Сообщается, что после захвата города талибами (представители запрещенной в РФ террористической организации "Талибан") тысячи людей направились в аэропорт в надежде покинуть город.

Самолет летел из Германии 11 часов с дозаправкой в Баку. Он вылетел в 6:30 (7:30 по московскому времени) с базы в городе Вунсторф (Нижняя Саксония). В 9:30 (10:30 по Москве) вылетел второй самолет, через полчаса - два остальных.

Германия эвакуирует сотрудников посольства, граждан Германии и представителей афганских неправительственных организаций.