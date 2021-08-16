Президент Гани почти никому не сообщил о решении покинуть Афганистан

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну лишь с узким кругом доверенных лиц, не предупредив об этом других политических лидеров страны, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"Гани тихо покинул президентский дворец с узким кругом своих доверенных лиц и даже не сообщил другим политическим лидерам, которые в то время вели переговоры о мирной передаче власти "Талибану" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), о том, что он намеревается уехать", - передает агентство.

Куда именно улетел Гани, пока неизвестно. В соцсетях он написал, что уехал из страны, чтобы спасти жизни афганцев, но не указав свое местонахождение. "Если бы я остался, бесчисленное число моих сограждан могли бы умереть, а Кабул бы попал под угрозу разрушения, что привело бы к катастрофе шесть миллионов его жителей", - написал он.

Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил, что Гани покинул страну, добавив, что "бог ему судья".

Бывший советник афганского правительства Торек Фархади сказал агентству, что Гани руководил в агрессивной манере, не выслушивая точки зрения, отличные от его собственных. "Он работал с очень маленьким кругом людей, всегда говорившим "да", и фильтровал новости о стране, которые получал от них", - сказал он. По его словам, Гани сместил с должностей всех опытных людей в вооруженных силах и в правительстве и заменил их на более молодых сотрудников, которые были ему преданы.

Карьера Ашрафа Гани

Гани 72 года, наибольшую часть своей карьеры он построил за рубежом в академической среде американских университетов, несколько лет работал во Всемирном банке и вернулся в Афганистан в 2002 году. В течение двух лет он работал министром финансов. В 2006 году его кандидатуру выдвинули на пост генсека ООН после окончания срока Кофи Аннана, но он проиграл тогда Пан Ги Муну.

В 2009 году он впервые принял участие в президентских выборах, набрав 3% голосов избирателей. В 2014 году по итогам выборов объявил себя президентом, а его главный конкурент Абдулла Абдулла объявил президентом себя. США предложили Гани и Абдулле компромисс, и пост главы государства достался в итоге Гани, а для Абдуллы создали новую должность в правительстве. На выборах в 2019 году ситуация повторилась, и Гани в итоге сохранил за собой пост президента, а Абдулла Абдулла стал председателем Высшего совета национального примирения и отвечал за переговоры с талибами.