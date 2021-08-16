Макрон заявил, что Афганистан не должен стать прибежищем для террористов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что нельзя допустить, чтобы Афганистан, власть в котором захватило движение "Талибан" (запрещено в РФ), вновь стал прибежищем для террористических группировок.

"Афганистан не должен вновь стать святилищем терроризма, каковым он был. Это условие мира", - сказал Макрон в телевизионном обращении к стране, посвященном ситуации в Афганистане.

Он отметил, что намерен предпринять ряд инициатив во взаимодействии с другими европейскими государствами и союзниками по продолжению борьбы против исламистского терроризма во всех его формах.

"Террористические группы присутствуют в Афганистане и будут стремиться извлечь пользу из дестабилизации. Совет Безопасности ООН должен привнести ответственный и единый ответ", - добавил президент.

Выступление Макрона последовало за проведенным им совещанием совета обороны, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане после захвата страны движением "Талибан". Французский президент сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном перспективу борьбы против терроризма и пообещал совместные инициативы "в ближайшие часы".

В настоящее время талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом. Военные США и Великобритании обеспечивают безопасность в аэропорту Кабула. Люди, стремящиеся покинуть страну, занимают взлетно-посадочную полосу. Из-за этого военный самолет Германии не смог сесть в Кабуле и улетел на дозаправку в Узбекистан.