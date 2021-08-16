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США, Великобритания и Франция направят более 700 военных в аэропорт Кабула

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Еще 500 военнослужащих армии США прибудут в международный аэропорт Кабула для помощи в организации эвакуации людей, желающих покинуть Афганистан, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

Сейчас в аэропорту находятся около 2,5 тыс. военных США. Дополнительные 500 военных - десантники и морские пехотинцы - прибудут туда в течение ближайших суток. В дальнейшем США планируют нарастить контингент в аэропорту до примерно 6 тыс. человек.

"В случае необходимости мы продолжим усиливать наше военное присутствие (в аэропорту - ИФ)", - отметил Кирби.

Великобритания направит в Афганистан еще 200 военнослужащих для помощи с эвакуацией британцев из Кабула, сообщает в понедельник Sky News.

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В Афганистане уже находится около 700 британских военных, 100 из которых были там еще неделю назад. Примерно 600 солдат отправили в срочном порядке в страну после резкого наступления организации "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Президент Франции Эммануэль Макрон также решил направить в Афганистан два военных самолета и силы спецназа, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула. Численность направляемой группировки он не уточнил.

Захват власти талибами

В настоящее время талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Безопасность в аэропорту Кабула обеспечивают военные США и Великобритании. Люди, стремящиеся покинуть страну, занимают взлетно-посадочную полосу. Из-за этого, в частности, военный самолет Германии не смог сесть в Кабуле для эвакуации граждан и улетел на дозаправку в Узбекистан.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Великобритания Афганистан США Франция

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