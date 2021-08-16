США, Великобритания и Франция направят более 700 военных в аэропорт Кабула

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Еще 500 военнослужащих армии США прибудут в международный аэропорт Кабула для помощи в организации эвакуации людей, желающих покинуть Афганистан, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

Сейчас в аэропорту находятся около 2,5 тыс. военных США. Дополнительные 500 военных - десантники и морские пехотинцы - прибудут туда в течение ближайших суток. В дальнейшем США планируют нарастить контингент в аэропорту до примерно 6 тыс. человек.

"В случае необходимости мы продолжим усиливать наше военное присутствие (в аэропорту - ИФ)", - отметил Кирби.

Великобритания направит в Афганистан еще 200 военнослужащих для помощи с эвакуацией британцев из Кабула, сообщает в понедельник Sky News.

В Афганистане уже находится около 700 британских военных, 100 из которых были там еще неделю назад. Примерно 600 солдат отправили в срочном порядке в страну после резкого наступления организации "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Президент Франции Эммануэль Макрон также решил направить в Афганистан два военных самолета и силы спецназа, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула. Численность направляемой группировки он не уточнил.

Захват власти талибами

В настоящее время талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Безопасность в аэропорту Кабула обеспечивают военные США и Великобритании. Люди, стремящиеся покинуть страну, занимают взлетно-посадочную полосу. Из-за этого, в частности, военный самолет Германии не смог сесть в Кабуле для эвакуации граждан и улетел на дозаправку в Узбекистан.