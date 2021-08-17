Немецкий борт смог вывезти из хаоса кабульского аэропорта лишь семь человек

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Самолет бундесвера смог вывезти из аэропорта Кабула только семь человек, больше граждан эвакуировать не позволили условия в аэропорту столицы Афганистана, сообщил во вторник представитель МИД Германии.

"Мы можем подтвердить, что ночью на одном рейсе из Кабула были эвакуированы семь человек. Из-за обстановки хаоса в аэропорту и постоянных перестрелок на КПП вчера ночью не было возможности обеспечить доступ других немецких граждан и других подлежащим эвакуации людей без защиты бундесвера к аэропорту", - сказал представитель министерства журналистам в Берлине.

По его словам, принять граждан, которые находятся в гражданской части аэропорта, также не было возможно - "партнеры, которые несут ответственность за безопасность в аэропорту, такой возможности не дали".

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что за безопасность в аэропорту Кабула обеспечивают американские и турецкие военные.

Накануне сообщалось, что два военных самолета, направленных Чехией для эвакуации граждан страны из Афганистана, не смогли приземлиться в аэропорту Кабула из-за толп людей на взлетно-посадочной полосе. По той же причини кружившему над Кабулом немецкому военному самолету пришлось уйти на дозаправку в Узбекистане.

В воскресенье талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Жители Афганистана и иностранные граждане устремились в аэропорт Кабула в надежде покинуть страну.