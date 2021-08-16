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Два самолета не смогли сесть в аэропорту Кабула

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Два военных самолета, направленных Чехией для эвакуации граждан страны из Афганистана, не смогли совершить посадку в понедельник вечером в аэропорту Кабула из-за толп людей на взлетно-посадочной полосе, сообщает телеканал ВВС.

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В итоге оба самолета были вынуждены отправиться в Азербайджан.

Ранее в понедельник в Кабуле не смог сесть военный самолет из Германии, он ушел на дозаправку в Узбекистан.

В аэропорту Кабула сложилась сложная ситуация. Афганцы, желающие побыстрее покинуть родину, в понедельник выбегали на взлетно-посадочную полосу и даже бежали за уже находившимся в движении самолетом ВВС США. В итоге вылет самолетов из аэропорта пришлось приостановить.

По данным "Аль-Джазиры", во время хаоса в аэропорту Кабула погибло семь человек. Безопасность в аэропорту Кабула обеспечивает армия США. Также там присутствуют британские военные. Задача военнослужащих - быстро провести эвакуацию иностранцев из Кабула, а также - тех афганцев, которые получили убежище за рубежом.

В воскресенье талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Афганский спецназ был полностью расформирован 16 августа.

Кабул Талибан Азербайджан Чехия Афганистан

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