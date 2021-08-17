Янукович назвал главной ошибкой Киева отказ от добрососедства с Москвой

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Украины Виктор Янукович считает главной ошибкой в 30-летней истории властей независимой республики отказ от добрососедства с Москвой. Он сказал это в обращении к согражданам в преддверии 30-летия Дня независимости Украины, текст опубликовала "Украина.ру".

О главной ошибке Киева Янукович заявил, комментируя слова первого президента страны Леонида Кравчука, который своей основной ошибкой назвал то, что он верил Москве.

Как полагает Янукович, отказ от добрососедства с Россией привел к "войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов".

Сейчас, по его оценке, "Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов".

Янукович объяснил, что до 2014 года Киев и Москва разрешали возникавшие разногласия путем взаимных уступок. При этом "нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР". "В итоге нарастание внутриполитической напряженности в Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени", - отметил он и заверил, что при нем руководство страны делало все, чтобы "предотвратить катастрофу". При этом переворот 2014 года стал не результатом мягкости его политики, а "был предопределен реализацией проекта "Украина как анти-Россия", убежден Янукович.