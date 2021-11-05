Януковичу направили подозрение по делу о гибели участников акций в Киеве в 2014 году

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора сообщил о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу как "руководителю организованной преступной группы", заявили в пятницу в ГБР.

"По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных Сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014", - сообщили "Интерфаксу-Украина" в пресс-службе бюро.

По информации ГБР, Янукович и другие высокопоставленные чиновники, в частности, подозреваются в совершении террористического акта с целью запугивания населения, что привело к гибели людей, причинении участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести; умышленных убийствах и покушениям, превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и спецсредств и др.

В бюро считают, что вследствие таких действий только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Как отмечается, досудебное расследование продолжается, "собираются доказательства для уведомления о подозрении другим участникам организованной группы во главе с экс-президентом Украины за совершение преступлений в отношении участников акций протеста в 2013-2014 годах".

Ранее, в октябре этого года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Януковичу по делу о завладении резиденцией "Межигорье".