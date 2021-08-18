Австралия первым авиарейсом эвакуировала из Афганистана 26 человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Австралия вывезла из Кабула 26 человек первым из серии рейсов, которые запланированы для эвакуации австралийцев и афганцев, работавших на Австралию, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в среду.

"Это был первый из многочисленных рейсов, которые будут выполняться в зависимости от погоды", - сказал Моррисон журналистам в Канберре.

Самолет доставил в Кабул австралийских военных, которые должны оказать помощь американским и британским коллегам в организации процесса эвакуации. Австралия заявила в понедельник, что направит для этого в Кабул 250 своих военнослужащих.

Первый австралийский самолет с военными прибыл в Афганистан поздно вечером во вторник и вылетел с 26 эвакуируемыми, отметил премьер. По его словам, рейс смог вылететь после того, как безопасность в аэропорту Кабула улучшилась благодаря присутствию британских и американских войск.

Австралия была частью международных сил в Афганистане, которые сражались с талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ) и обучали афганские силы безопасности. Всего в Афганистане служили более 39 тыс. австралийских военнослужащих, 41 из них погиб.