Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Австралия первым авиарейсом эвакуировала из Афганистана 26 человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Австралия вывезла из Кабула 26 человек первым из серии рейсов, которые запланированы для эвакуации австралийцев и афганцев, работавших на Австралию, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в среду.

Афганистан во власти талибов

"Это был первый из многочисленных рейсов, которые будут выполняться в зависимости от погоды", - сказал Моррисон журналистам в Канберре.

Самолет доставил в Кабул австралийских военных, которые должны оказать помощь американским и британским коллегам в организации процесса эвакуации. Австралия заявила в понедельник, что направит для этого в Кабул 250 своих военнослужащих.

Первый австралийский самолет с военными прибыл в Афганистан поздно вечером во вторник и вылетел с 26 эвакуируемыми, отметил премьер. По его словам, рейс смог вылететь после того, как безопасность в аэропорту Кабула улучшилась благодаря присутствию британских и американских войск.

Австралия была частью международных сил в Афганистане, которые сражались с талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ) и обучали афганские силы безопасности. Всего в Афганистане служили более 39 тыс. австралийских военнослужащих, 41 из них погиб.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Австралия Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 18 августа

Афганистан во власти талибов

Талибы лишены доступа к счетам афганского правительства в банках США

Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2 тысячам

Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2 тысячам

Лесной пожар уже второй день бушует к северу от Афин

Лесной пожар уже второй день бушует к северу от Афин

В Шотландии рекордное число людей умерло от алкоголя во время локдауна

МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку дипломата из Северной Македонии

МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
Афганистан во власти талибов

Талибы дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане

Талибы дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане
Афганистан во власти талибов

Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами

Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами
Афганистан во власти талибов

Талибы не исключили участия женщин в руководстве Афганистаном

Талибы не исключили участия женщин в руководстве Афганистаном
Афганистан во власти талибов

Тысячи людей пытаются прорваться на территорию аэропорта Кабула

Тысячи людей пытаются прорваться на территорию аэропорта Кабула
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');