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США во вторник эвакуировали из Афганистана более 1 тысячи человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В течение минувшего вторника Соединенные Штаты вывезли из Афганистана 1,1 тыс. человек, сообщила пресс-служба Белого дома.

В число эвакуированных во вторник вошли "граждане США, лица, постоянно проживающие в Соединенных Штатах и члены их семей", приводит пресс-служба слова чиновника администрации.

Во вторник для эвакуации из Кабула было совершено 13 рейсов военно-транспортных самолетов С-17 и С-130, отметил Белый лом.

Всего за время операции по эвакуации было вывезено более 3,2 тыс. граждан США и постоянно приживающих там лиц, а также около 2 тыс. афганцев, которые могли быть репрессированы новым режимом страны за сотрудничество и работу в американских ведомствах в Афганистане, информировал представитель Белого дома.

Ранее в Пентагоне заявили, что США постараются нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 5-9 тысяч человек в сутки, чтобы самолеты ежечасно прилетали и вылетали из аэропорта Кабула. Представитель Минобороны США Джон Кирби сообщил, что американские военные планируют оставаться в Афганистане "последующие пару недель", чтобы вывезти из страны как американцев, так и афганцев, сотрудничавших с США и другими западными странами.

Захватив власть в Афганистане, террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило в Афганистане всеобщую амнистию и призвало граждан вернуться к нормальной жизни и работе. Представитель талибов Забиулла Муджахид заверил, что все афганцы, которые сотрудничали в Афганистане с США и их союзниками, будут амнистированы, призвал их не покидать страну.

Несмотря на обещания талибов, тысячи афганцев пытаются пробраться в аэропорт Кабула, чтобы получить шанс покинуть страну на иностранных военных самолетах. Коммерческие рейсы в Афганистан не выполняются, наземные пограничные пункты контролируются "Талибаном". В хаосе кабульского аэропорта, по данным афганского телеканала Tolo News, уже погибли не менее десяти человек.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
США Афганистан Талибан

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