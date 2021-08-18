США во вторник эвакуировали из Афганистана более 1 тысячи человек

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В течение минувшего вторника Соединенные Штаты вывезли из Афганистана 1,1 тыс. человек, сообщила пресс-служба Белого дома.

В число эвакуированных во вторник вошли "граждане США, лица, постоянно проживающие в Соединенных Штатах и члены их семей", приводит пресс-служба слова чиновника администрации.

Во вторник для эвакуации из Кабула было совершено 13 рейсов военно-транспортных самолетов С-17 и С-130, отметил Белый лом.

Всего за время операции по эвакуации было вывезено более 3,2 тыс. граждан США и постоянно приживающих там лиц, а также около 2 тыс. афганцев, которые могли быть репрессированы новым режимом страны за сотрудничество и работу в американских ведомствах в Афганистане, информировал представитель Белого дома.

Ранее в Пентагоне заявили, что США постараются нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 5-9 тысяч человек в сутки, чтобы самолеты ежечасно прилетали и вылетали из аэропорта Кабула. Представитель Минобороны США Джон Кирби сообщил, что американские военные планируют оставаться в Афганистане "последующие пару недель", чтобы вывезти из страны как американцев, так и афганцев, сотрудничавших с США и другими западными странами.

Захватив власть в Афганистане, террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило в Афганистане всеобщую амнистию и призвало граждан вернуться к нормальной жизни и работе. Представитель талибов Забиулла Муджахид заверил, что все афганцы, которые сотрудничали в Афганистане с США и их союзниками, будут амнистированы, призвал их не покидать страну.

Несмотря на обещания талибов, тысячи афганцев пытаются пробраться в аэропорт Кабула, чтобы получить шанс покинуть страну на иностранных военных самолетах. Коммерческие рейсы в Афганистан не выполняются, наземные пограничные пункты контролируются "Талибаном". В хаосе кабульского аэропорта, по данным афганского телеканала Tolo News, уже погибли не менее десяти человек.