Третий немецкий самолет вывез из Кабула почти 140 человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Третий немецкий военно-транспортный борт вывез из Кабула во вторник еще 139 человек, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

По словам министра, людей вывозят вначале в Ташкент, а затем, уже гражданскими самолетами авиакомпании Lufthansa, эвакуированных граждан перевезут в ФРГ.

Сегодня ночью, отметил Маас, планируется эвакуировать еще 180 человек.

Ранее во вторник издание Bild сообщало, что экипажу второго немецкого транспортного самолета бундесвера A400M удалось вывезти из Кабула около 120 человек. Первый борт смог вывезти в хаосе кабульского аэропорта только семерых человек.

США и их союзники, в том числе ФРГ, вывозят из Афганистана своих граждан и афганцев, которым угрожает опасность, после того, как власть в стране захватили представители террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ).