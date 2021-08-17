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Третий немецкий самолет вывез из Кабула почти 140 человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Третий немецкий военно-транспортный борт вывез из Кабула во вторник еще 139 человек, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

По словам министра, людей вывозят вначале в Ташкент, а затем, уже гражданскими самолетами авиакомпании Lufthansa, эвакуированных граждан перевезут в ФРГ.

Сегодня ночью, отметил Маас, планируется эвакуировать еще 180 человек.

Ранее во вторник издание Bild сообщало, что экипажу второго немецкого транспортного самолета бундесвера A400M удалось вывезти из Кабула около 120 человек. Первый борт смог вывезти в хаосе кабульского аэропорта только семерых человек.

США и их союзники, в том числе ФРГ, вывозят из Афганистана своих граждан и афганцев, которым угрожает опасность, после того, как власть в стране захватили представители террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Германия Афганистан

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