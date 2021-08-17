США сообщили о контактах с РФ и КНР по вопросу эвакуации людей из Кабула

Пентагон стремится эвакуировать из Афганистана до 9 тыс. человек в день

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Администрация США поддерживает контакты с Россией и Китаем по вопросу эвакуации людей из аэропорта Кабула, сообщила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы находимся в контакте с Китаем и Россией в то время, как мы работаем над тем, чтобы вывезти мужчин и женщин из Афганистана, в том числе афганцев со специальными визами", - рассказала Псаки.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Афганистане с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с главой МИД КНР Ван И.

В Пентагоне тем временем заявили, что США постараются нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 5-9 тыс. человек в сутки. По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, самолеты должны будут прибывать и вылетать из аэропорта каждый час.

За последнюю ночь в аэропорт Кабула, по данным Пентагона, прибыли девять самолетов Boeing С-17, они доставили снаряжение для военных и дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих в Афганистан. Семь из них вылетели обратно, забрав с собой от 700 до 800 человек, включая 165 американцев.

Аэропорт в данный момент открыт для военных самолетов и для ограниченных коммерческих рейсов, его безопасность обеспечивают, в основном, силы США.