Эксперт оценил перспективы антиталибского сопротивления со стороны сына Ахмад Шаха Масуда

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Формирование в Панджшере вооруженной группировки против движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) не начало нового этапа внутреннего конфликта, а попытка оказать политическое давление на талибов, считает директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

"Судя по заявлениям бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха и полевого командира Ахмада Масуда (сына известного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, имевшего прозвище "Панджшерский лев" - ИФ), в Панджшере скапливаются значительные силы как местных вооруженных форсирований, так и наиболее боеспособных частей афганской армии. Судя по всему, лидеры группировки заинтересованы в формировании инклюзивного правительства Афганистана", - сказал Нессар "Интерфаксу".

"Основной замысел ее лидеров не в том, чтобы начать новый полномасштабный вооруженный конфликт в Афганистане, а в том, чтобы оказать дополнительное давление на талибов", - полагает собеседник агентства. По его оценке, противники талибов хотят подтолкнуть "Талибан" к формированию переходных властных структур.

"Группировка, выступающая против талибов, находится в сложном положении с военной точки зрения. Делать прогнозы о масштабах антиталибского сопротивления, на мой взгляд, представляется бесперспективным", - добавил эксперт.

Он также предположил, действия Масуда и Салеха ориентированы на реакцию внешних игроков. "Они отдают себе отчет в том, что никто пока о поддержке антиталибской группировки не заявлял. Но если "Талибан" пойдет на обострение ситуации, лидеры Панджшерской группировки обоснованно будут рассчитывать на поддержку отдельных членов мирового сообщества", - сказал Нессар.

"Эти политические силы сейчас рассчитывают, что талибы вполне могут пойти на обсуждение компромиссных фигур, которые войдут в новую власть", - заявил эксперт.

Талибы 15 августа заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Талибы заявили, что освободили Афганистан, и считают войну, которую они вели, завершенной. Панджшер остается единственным не подконтрольным талибам регионом Афганистана.

Ахмад Шах Масуд был одним из наиболее влиятельных вождей антисоветского сопротивления в 1980-х годах. Позднее благодаря ему движение "Талибан" не смогло захватить провинцию Панджшер, она до сих пор остается единственным не подконтрольным талибам регионом Афганистана. Название Панджшер означает в переводе с языка дари "пять львов". Сын Ахмад Шаха Масуда – Ахмад Масуд решил группировать силы для сопротивления талибам.