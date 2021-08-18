Пекин решил не спешить с признанием нового правительства Афганистана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Власти Китая не будут делать поспешных шагов с признанием возможного нового правительства Афганистана, заявил на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Если мы собираемся признавать правительство, нам придется подождать, пока его сформируют", - приводит его слова агентство Associated Press. Дипломат уточнил, что только после этого Пекин перейдет к вопросу дипломатического признания.

В начале июля представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Сухаил Шахин заявлял изданию South China Morning Post, что талибы считают КНР другом Афганистана и надеются на скорейшие переговоры с Пекином по поводу его помощи в восстановлении страны. Тогда издание указывало, что в Афганистане находятся крупнейшие неразведанные мировые запасы меди, угля, железа, газа, кобальта, ртути, золота, лития и тория, на сумму до $1 трлн. Ранее китайские фирмы получили право на разработку месторождений меди в провинции Логар.

В конце июля в Китае, у которого 76-километровая граница с Афганистаном, побывала делегация "Талибана" из девяти человек в главе с заместителем лидера движения Абделем Гани Барадаром. Барадар встретился с министром иностранных дел Китая Ван И в городе Тяньцзинь и обсудил текущую ситуацию в Афганистане, а также внутриафганский процесс мирного урегулирования.

На этой неделе представитель МИД КНР Хуа Чунъин заявляла, что власти Китая положительно смотрят на намерения "Талибана" строить конструктивные отношения с Пекином.