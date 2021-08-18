Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Пекин решил не спешить с признанием нового правительства Афганистана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Власти Китая не будут делать поспешных шагов с признанием возможного нового правительства Афганистана, заявил на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Если мы собираемся признавать правительство, нам придется подождать, пока его сформируют", - приводит его слова агентство Associated Press. Дипломат уточнил, что только после этого Пекин перейдет к вопросу дипломатического признания.

В начале июля представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Сухаил Шахин заявлял изданию South China Morning Post, что талибы считают КНР другом Афганистана и надеются на скорейшие переговоры с Пекином по поводу его помощи в восстановлении страны. Тогда издание указывало, что в Афганистане находятся крупнейшие неразведанные мировые запасы меди, угля, железа, газа, кобальта, ртути, золота, лития и тория, на сумму до $1 трлн. Ранее китайские фирмы получили право на разработку месторождений меди в провинции Логар.

В конце июля в Китае, у которого 76-километровая граница с Афганистаном, побывала делегация "Талибана" из девяти человек в главе с заместителем лидера движения Абделем Гани Барадаром. Барадар встретился с министром иностранных дел Китая Ван И в городе Тяньцзинь и обсудил текущую ситуацию в Афганистане, а также внутриафганский процесс мирного урегулирования.

На этой неделе представитель МИД КНР Хуа Чунъин заявляла, что власти Китая положительно смотрят на намерения "Талибана" строить конструктивные отношения с Пекином.

Китай Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

В соцсетях сообщили о казни талибами в Кандагаре четырех человек

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

В ФРГ у двух американцев проявились симптомы "гаванского синдрома"

В ФРГ у двух американцев проявились симптомы "гаванского синдрома"
Афганистан во власти талибов

Талибы начали переговоры с бывшими руководителями Афганистана

Афганистан во власти талибов

В соцсетях появились записи стрельбы талибов по протестующим в Джелалабаде

В соцсетях появились записи стрельбы талибов по протестующим в Джелалабаде

Что случилось этой ночью: среда, 18 августа

Афганистан во власти талибов

Талибы лишены доступа к счетам афганского правительства в банках США

Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2 тысячам

Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2 тысячам

Лесной пожар уже второй день бушует к северу от Афин

Лесной пожар уже второй день бушует к северу от Афин

В Шотландии рекордное число людей умерло от алкоголя во время локдауна

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');