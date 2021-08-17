Европарламент опасается политического влияния РФ и Китая в Афганистане

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Представители Европарламента (ЕП) распространили в понедельник заявление, в котором выражено опасение, что Россия и Китай могут воспользоваться в своих интересах событиями в Афганистане.

"ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона, учитывая новые обстоятельства, при которых Россия и Китай попытаются быстро заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане", - говорится в документе, подписанном председателем комитета ЕП по международным делам Дэвидом Макалистером, главой комитета ЕП по развитию Томасом Тобэ и руководителем делегации ЕП по отношениям с Афганистаном Пятрасом Ауштрявичюсом.

По их оценке, "поспешный вывод войск США и НАТО из страны без создания базы и шокирующий крах афганских институтов и их сил безопасности позволили "Талибану" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) неожиданно быстро захватить власть в стране". Представители ЕП заявили, что в данной ситуации "гуманитарная деятельность превалирует над всем". Они призвали все стороны в Афганистане обеспечить "безопасный и упорядоченный отъезд иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну".

"Вылет через аэропорт Кабула должен быть гарантирован во что бы то ни стало", - подчеркнули евродепутаты.

В заявлении также содержится призыв к тем, кто обладает в Афганистане властью, "воздерживаться от насилия и уважать основные права человека и международное гуманитарное право, а также достижения последних двадцати лет в области прав женщин и девочек, права на образование, здравоохранение и социально-экономическое развитие". В документе указывается на то, что ЕС вместе с другими партнерами "должен срочно решить гуманитарный кризис в стране и регионе, вызванный конфликтом, перемещением (людей), отсутствием продовольственной безопасности, засухой и пандемией COVID-19".