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Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ должны защищать свои интересы в Афганистане

Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ должны защищать свои интересы в Афганистане
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В связи с кардинальным изменением обстановки в Афганистане Китай и Россия должны укреплять стратегические связи и сотрудничество для защиты коренных интересов двух стран, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Ван И сказал, что в новой ситуации Китаю и России необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество", - говорится в сообщении о беседе на сайте МИД Китая.

По словам китайского министра, в первую очередь надо "защитить законные интересы Китая и России в Афганистане", для чего наладить своевременный обмен информацией, эффективно гарантировать безопасность китайского и российского персонала, учреждений и предприятий двух стран. Китай и Россия должны приложить усилия, чтобы "побудить афганских талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ) проводить умеренную и устойчивую религиозную политику", работать со всеми сторонами над формированием открытой и инклюзивной политической структуры и проводить мирную и дружественную внешнюю политику.

"Ван И сказал, что Китай и Россия являются по-настоящему надежными и стратегическими партнерами. Некоторые западные силы пытаются вбить клин в отношения между нашими двумя странами, но этот подход вряд ли увенчается успехом. Обе стороны должны продолжать укреплять обмены на высоком уровне, углублять политическое взаимное доверие и стратегическое взаимодействие", - подчеркнул МИД КНР.

Необходимо добиваться, чтобы новый режим в Афганистане "провел четкую разграничительную линию" между собой и всеми видами международного терроризма, сдерживал и боролся с террористическими силами, отметил глава МИД Китая.

Афганистан Китай Ван И Сергей Лавров МИД РФ Талибан МИД Китая

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