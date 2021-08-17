Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ должны защищать свои интересы в Афганистане

Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В связи с кардинальным изменением обстановки в Афганистане Китай и Россия должны укреплять стратегические связи и сотрудничество для защиты коренных интересов двух стран, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Ван И сказал, что в новой ситуации Китаю и России необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество", - говорится в сообщении о беседе на сайте МИД Китая.

По словам китайского министра, в первую очередь надо "защитить законные интересы Китая и России в Афганистане", для чего наладить своевременный обмен информацией, эффективно гарантировать безопасность китайского и российского персонала, учреждений и предприятий двух стран. Китай и Россия должны приложить усилия, чтобы "побудить афганских талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ) проводить умеренную и устойчивую религиозную политику", работать со всеми сторонами над формированием открытой и инклюзивной политической структуры и проводить мирную и дружественную внешнюю политику.

"Ван И сказал, что Китай и Россия являются по-настоящему надежными и стратегическими партнерами. Некоторые западные силы пытаются вбить клин в отношения между нашими двумя странами, но этот подход вряд ли увенчается успехом. Обе стороны должны продолжать укреплять обмены на высоком уровне, углублять политическое взаимное доверие и стратегическое взаимодействие", - подчеркнул МИД КНР.

Необходимо добиваться, чтобы новый режим в Афганистане "провел четкую разграничительную линию" между собой и всеми видами международного терроризма, сдерживал и боролся с террористическими силами, отметил глава МИД Китая.