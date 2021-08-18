Диаспора сообщила о множестве желающих приехать из Афганистана в РФ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Количество жителей Афганистана, желающих приехать в Россию, большое, однако технической возможности вывезти их пока нет, сообщил "Интерфаксу" президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

"Сейчас обстановка в Афганистане сложная. Желающих приехать в Россию достаточно много, но поскольку технических возможностей (гражданские рейсы в аэропорту Кабула приостановлены) нет, мы не может пока ответить на эти обращения и просьбы", - сказал Джалал.

Он признал, что точно сказать, сколько всего граждан выразили желание покинуть Афганистан, достаточно сложно: "нам звонят те, у кого есть телефонная связь с нами, но у большинства ее нет, поэтому они не могут дозвониться". Чаще всего граждане, по словам Джалала, просят "о помощи, просят оказать техническую поддержку, чтобы их вывезти из Афганистана".

По его словам, среди тех, кто обращается в диаспору, есть и граждане России афганского происхождения, которых сейчас в стране несколько сотен человек. "Посольство обещало, что поможет им при первой возможности приехать в Россию. Такие обращения к нам тоже есть", - сказал он.

По мнению собеседника агентства, в связи со сложившейся ситуацией в Афганистане основной наплыв мигрантов ожидается в Узбекистане и Таджикистане, в эти страны могут приехать "тысячи людей". "Затем какая-то часть из них может перебраться в Россию", - добавил он.

Ранее российский посол Дмитрий Жирнов сообщил, что граждане РФ афганского происхождения обращаются в посольство России в Кабуле с просьбой об их возращении на родину. По его словам, дипмиссия постарается им помочь.

Как сообщалось, 15 августа представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли ее под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в "Талибане" заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.