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Диаспора сообщила о множестве желающих приехать из Афганистана в РФ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Количество жителей Афганистана, желающих приехать в Россию, большое, однако технической возможности вывезти их пока нет, сообщил "Интерфаксу" президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

"Сейчас обстановка в Афганистане сложная. Желающих приехать в Россию достаточно много, но поскольку технических возможностей (гражданские рейсы в аэропорту Кабула приостановлены) нет, мы не может пока ответить на эти обращения и просьбы", - сказал Джалал.

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Он признал, что точно сказать, сколько всего граждан выразили желание покинуть Афганистан, достаточно сложно: "нам звонят те, у кого есть телефонная связь с нами, но у большинства ее нет, поэтому они не могут дозвониться". Чаще всего граждане, по словам Джалала, просят "о помощи, просят оказать техническую поддержку, чтобы их вывезти из Афганистана".

По его словам, среди тех, кто обращается в диаспору, есть и граждане России афганского происхождения, которых сейчас в стране несколько сотен человек. "Посольство обещало, что поможет им при первой возможности приехать в Россию. Такие обращения к нам тоже есть", - сказал он.

По мнению собеседника агентства, в связи со сложившейся ситуацией в Афганистане основной наплыв мигрантов ожидается в Узбекистане и Таджикистане, в эти страны могут приехать "тысячи людей". "Затем какая-то часть из них может перебраться в Россию", - добавил он.

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Ранее российский посол Дмитрий Жирнов сообщил, что граждане РФ афганского происхождения обращаются в посольство России в Кабуле с просьбой об их возращении на родину. По его словам, дипмиссия постарается им помочь.

Как сообщалось, 15 августа представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли ее под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в "Талибане" заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 18 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
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