Узбекистан предоставит аэропорт для эвакуации беженцев из Афганистана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Для эвакуации беженцев из Афганистана кроме аэропорта Ташкента будет использоваться аэропорт города Навои на северо-западе Узбекистана, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в министерстве транспорта страны.

По его данным, в среду в аэропорту Навои совершил посадку самолет Boeing 787 польской авиакомпании LOT из Варшавы.

Собеседник агентства подтвердил, что кроме того, из Кабула в Навои направляется самолет Lockheed C-130H ВВС Польши для эвакуации людей.

Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидац сообщил журналистам, что первые 50 беженцев из Афганистана прибудут в Польшу через Узбекистан в ближайшее время.

Как сообщалось, власти Узбекистана для бесперебойного обеспечения эвакуации из Афганистана предоставили отдельный терминал аэропорта Ташкента.

Столица республики выступает промежуточной точкой в цепочки эвакуации бундесвера, туда вылетают из Кабула военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых вывозят самолеты Lufthansa.