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Столтенберг счел бессмысленным присутствие НАТО в Афганистане без США

Столтенберг счел бессмысленным присутствие НАТО в Афганистане без США
Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Союзники США по НАТО не могли оставаться в Афганистане после того, как Вашингтон принял решение вывести свой контингент из этой страны, заявил телеканалу CNN генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В самом деле для европейских союзников было политически невозможным продолжать действовать в Афганистане, учитывая тот факт, что США приняли решение завершить свою военную миссию. Мы вошли туда вместе, меняли (характер военного - ИФ) присутствия вместе и теперь мы вместе уходим", - сказал он.

Он пояснил, что, если бы силы НАТО остались в Афганистане, им пришлось бы снова более активно сражаться с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Столтенберг также призвал союзников по НАТО держаться вместе. "Это в интересах нашей национальной безопасности - работать вместе, особенно в свете изменений в глобальном балансе сил, такими как Китай и более напористая Россия", - объяснил генсек.

Он также упомянул, что ранее НАТО связывалась с талибами, убеждая их предоставить безопасный путь для лиц, желающих покинуть Афганистане, в кабульский аэропорт. Столтенберг сообщил, что в данный момент в аэропорту работают 800 гражданских сотрудников НАТО, обеспечивающих работу воздушной гавани.

Накануне глава альянса заявил, что "крах" Афганистана произошел быстрее, чем этого ожидали в Североатлантическом альянсе, но ответственность за это лежит, в основном, на политическом руководстве страны.

Талибы ранее в августе установили контроль над почти всей территорией Афганистана и над всеми крупными афганскими городами, в том числе - над Кабулом.

Хроника 18 июля – 18 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан НАТО Йенс Столтенберг

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