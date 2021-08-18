Столтенберг счел бессмысленным присутствие НАТО в Афганистане без США

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Союзники США по НАТО не могли оставаться в Афганистане после того, как Вашингтон принял решение вывести свой контингент из этой страны, заявил телеканалу CNN генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В самом деле для европейских союзников было политически невозможным продолжать действовать в Афганистане, учитывая тот факт, что США приняли решение завершить свою военную миссию. Мы вошли туда вместе, меняли (характер военного - ИФ) присутствия вместе и теперь мы вместе уходим", - сказал он.

Он пояснил, что, если бы силы НАТО остались в Афганистане, им пришлось бы снова более активно сражаться с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

NATO has told the Taliban that "we expect them to provide safe passage" for people trying to get to the airport, Secretary General Jens Stoltenberg says.



"It was actually politically impossible for European allies to continue in Afghanistan" after US decided to withdraw. pic.twitter.com/rk9KGE7MQk — CNN (@CNN) August 18, 2021

Столтенберг также призвал союзников по НАТО держаться вместе. "Это в интересах нашей национальной безопасности - работать вместе, особенно в свете изменений в глобальном балансе сил, такими как Китай и более напористая Россия", - объяснил генсек.

Он также упомянул, что ранее НАТО связывалась с талибами, убеждая их предоставить безопасный путь для лиц, желающих покинуть Афганистане, в кабульский аэропорт. Столтенберг сообщил, что в данный момент в аэропорту работают 800 гражданских сотрудников НАТО, обеспечивающих работу воздушной гавани.

Накануне глава альянса заявил, что "крах" Афганистана произошел быстрее, чем этого ожидали в Североатлантическом альянсе, но ответственность за это лежит, в основном, на политическом руководстве страны.

Талибы ранее в августе установили контроль над почти всей территорией Афганистана и над всеми крупными афганскими городами, в том числе - над Кабулом.