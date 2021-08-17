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Трамп назвал вывод войск США из Афганистана "катастрофически некомпетентным"

Трамп назвал вывод войск США из Афганистана "катастрофически некомпетентным"
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что силы Соединенных Штатов, покинувшие Афганистан, следовало выводить совершенно иначе.

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"Проблема не в том, что мы ушли из Афганистана. Проблема в том, что мы это сделали катастрофически некомпетентным образом", - заявил он.

Трамп днем ранее заявил, что "(президент Джо - ИФ) Байден натворил с Афганистаном нечто легендарное", а также, что этот выход США из Афганистана "войдет в историю, как одно из наиболее жестоких поражений в американской истории".

США подписали соглашение с "Талибаном" (запрещено в РФ) при предыдущем президенте США Дональде Трампе - в Дохе 29 февраля 2020 года: США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий. Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

После этого соглашения талибы активизировали наступательные операции в стране. В свою очередь новый президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа. На минувших выходных талибы вошли в Кабул и заняли президентскую резиденцию, а затем объявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Хроника 18 июля – 17 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Дональд Трамп Джо Байден

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